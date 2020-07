Roma – Folle corsa in monopattino sul tratto urbano dell’A24

Una bravata molto pericolosa e che può costare cara davvero. In questo video, ripreso da un automobilista di passaggio, un uomo percorre a bordo di un monopattino elettrico, una parte del tratto urbano della A24. La zona è quella dello svincolo di Portonaccio, subito dopo la Galleria Pittaluga, in uscita dalla capitale.

A pochi metri di distanza automobili e mezzi pesanti gli sfrecciano accanto ad alta velocità. Un gesto davvero molto pericoloso per la sicurezza del giovane e anche dei veicoli che transitavano in quel momento. Il video, pubblicato sulla pagina instagram Welcome To Favelas di Massimiliano Zossolo, è diventato virale in poche ore. Non è il primo caso a Roma. Poche settimane fa infatti un uomo ha percorso in monopattino una strada che collega il centro commerciale Porta di Roma con le due direzioni del Raccordo, all’altezza dell’uscita 10 (Bufalotta), dove il traffico è molto intenso proprio per la presenza del centro commerciale tra i più grandi della città.

Il tratto urbano dell’A24 è considerato a tutti gli effetti un’autostrada. Chi transita a bordo di un monopattino viene di fatto considerato un pedone e chi viene fermato a bordo di queste mezzi rischia una sanzione in denaro, ma soprattutto il rischio riguarda la propria incolumità.

Anche all’estero il tema dell mobilità elettrica è molto sentito. Nelle città europee l’utilizzo dei monopattini in strade a percorrenza veloce sta facendo discutere. Nel 2019 ad esempio, un ragazzo francese ha perso la vita dopo un incidente in tangenziale mentre era a bordo del suo monopattino elettrico.