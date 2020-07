Tivoli – La Regione Lazio assegna 725.267 euro al sostegno dei canoni di locazione per il 2019

Il Comune di Tivoli, grazie alla sensibile risposta dell’utenza, ha ricevuto dalla Regione Lazio l’assegnazione della ragguardevole somma di 725.267 euro destinata al sostegno dei canoni di locazione per il 2019 per i 251 beneficiari (elenco pubblicato sull’albo pretorio del Comune) che riceveranno quasi tutti il massimo concesso di 3.098 euro.

Il settore Welfare ha già provveduto a liquidare la prima tranche di contributi per 150mila euro, in ragione delle somme previste nel bilancio 2019-2021, raggiungendo una prima parte di beneficiari in ordine di domande pervenute. La liquidazione delle somme destinate alla restante parte dei beneficiari – e quindi l’erogazione complessiva del contributo assegnato al Comune dalla Regione Lazio – avverrà dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, entro il primo agosto.

“È un ulteriore tassello verso la costruzione di quel sistema di legalità su cui l’amministrazione sta investendo”, commenta l’assessora alle Politiche Sociali, Maria Luisa Cappelli, e che si aggiunge a importanti risultati già raggiunti sul fronte dell’emersione dell’irregolarità e della illegalità avviata in altri settori delicati del sociale: regolarizzazione di colf e badanti ed edilizia residenziale pubblica, soltanto per fare qualche esempio. La somma che la Regione Lazio riconosce per il 2019 al Comune di Tivoli, è sei volte più alta degli anni precedenti. È la dimostrazione che – anche tramite una campagna informativa e pubblicitaria diffusa e capillare, soprattutto nei Caf territoriali – siamo riusciti a raggiungere un amplissimo numero di cittadini. Nuclei famigliari che hanno un Isee medio-basso e che da questo contributo riceveranno un’importante boccata d’ossigeno. Una misura che ha spinto molti cittadini a regolarizzare le loro posizioni, stipulando sempre più contratti di locazione regolari, a vantaggio dell’intera comunità”.