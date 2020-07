GUIDONIA – Un mezzo per il trasporto dei diversamente abili

Lunedì 13 luglio alle ore 15:30 in Piazza Matteotti – Guidonia Montecelio si svolgerà la cerimonia di consegna di un mezzo attrezzato, in comodato d’uso, per il trasporto sociale di cittadini diversamente abili finanziato dai contributi di aziende e attività commerciali in segno di solidarietà verso la propria comunità nell’ambito dell’iniziativa di utilità sociale “Progetti del Cuore”. All’evento sarà presente anche la Presidente dell’associazione “Progetti del Cuore” la cantante Annalisa Minetti.