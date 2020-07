I gradoni colorati di bianco celeste. Una dedica: “Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”. Il saluto: “Ciao Simò”.

Si è risvegliata così stamane, sabato 11 luglio, piazza Caduti sul Lavoro a Villalba, il luogo di ritrovo di tanti ragazzi e non solo, tutti amici di Simone Draghetti, il 35enne di Villalba operaio delle cave scomparso nel primo pomeriggio di mercoledì 3 giugno e ritrovato senza vita lunedì mattina 6 luglio all’interno di un terreno in via Bonnet, la strada che unisce via Pantano a via della Campanella, tra Villanova e Villalba di Guidonia, all’interno del bacino estrattivo del travertino.

Durante la notte gli amici hanno lasciato un omaggio indelebile per Simone nella piazza in cui sono cresciuti insieme.