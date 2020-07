Nasce la consulta dello sport del Comune di Tivoli

Votando la proposta redatta dalla commissione Cultura, turismo e sport presieduta dalla consigliera Tiziana Ottaviano, martedì 7 luglio il Consiglio comunale ha approvato il regolamento che disciplina il nuovo organismo, che ha lo scopo di “valorizzare la pratica sportiva come strumento di benessere psico-fisico, di socialità, di sano impiego del tempo libero” rafforzando anche la rete degli impianti a disposizione della città.

La consulta, in particolare, svolgerà funzioni consultive e propositive per tutto ciò che riguarda lo sport, come sede collegiale alla quale potranno partecipare associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e tutti i soggetti privati che operano nel settore, per costruire percorsi e iniziative che possano migliorare l’offerta cittadina di servizi sportivi e avvicinare sempre più i cittadini a una sana pratica sportiva.

Accreditamento associazioni. Le associazioni e le organizzazioni sportive con sede o operanti nel territorio cittadino che intendano fare parte della consulta, per accreditarsi dovranno iscriversi nel registro municipale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. La costituzione iniziale della consulta sarà preceduta da idonee forme di pubblicità e sarà accompagnata dall’invito a partecipare al primo incontro illustrativo dell’iniziativa per consentire l’adesione alla consulta.

“La nuova consulta per lo sport è un organismo di collegamento tra l’amministrazione comunale, le associazioni e le società sportive e gli enti di promozione sportiva”, spiega la consigliera Ottaviano, “ma anche uno spazio di dibattito e di elaborazione di proposte, istituito per garantire la massima rappresentatività di tutti i soggetti che ruotano intorno al mondo dello sport. Ringrazio il consigliere incaricato dal sindaco alle politiche sportive Riccardo Pisani per il suo importante contributo alla stesura di un regolamento che ha ottenuto la quasi unanimità consigliare, ringrazio anche i componenti della V Commissione per aver collaborato a elaborare il documento. L’approvazione del regolamento della consulta avviene dopo due mesi di lockdown durante i quali ogni attività sportiva è stata sospesa e, poi, lentamente ripresa. In questo contesto la Consulta potrà ricoprire un ruolo cruciale per supportare il settore sportivo e degli operatori del settore. La ripresa dello sport nel Comune di Tivoli passerà anche attraverso la nuova Consulta.