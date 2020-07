TIVOLI – arriva la clownterapia in videochiamata per portare un sorriso ai piccoli in ospedale

Il sorriso annulla le distanze per i bimbi ricoverati in corsia. Se infatti il Covid 19 rende impossibile la presenza in ospedale, i clowndottori adesso raggiungono i piccoli pazienti online, sui canali video e social network. E’ la nuova iniziativa di Magicaburla Onlus, associazione di clownterapia, composta da attori, improvvisatori, clown, ballerini e artisti che hanno scelto di dedicare tempo e professione a far sorridere i bambini nei nosocomi romani, ma anche a Tivoli e in tutta la provincia.

Abbiamo parlato di questa iniziativa con Cristiana De Maio presidente dell’associazione e clowndottore.

Ci sono alcune zone, come quella dell’ospedale di Tivoli, dalle quali non avete ricevuto richiesta di videochiamate. Perché secondo voi? Forse le persone pensano sia difficile contattarvi?

Probabilmente servirebbe una spinta dall’interno. L’attività volontaria di Magicaburla Onlus dovrebbe essere suggerita dal personale infermieristico e medico; sicuramente le famiglie si sentirebbero autorizzate e invogliate a contattarci comprendendone meglio l’utilità. Un’altra ragione potrebbe essere che è più semplice e immediato vedere i cartoni animati sui propri dispositivi.

Come si fa di fatto a contattarvi?

Contattarci è molto facile. Basta andare sul nostro sito, alla pagina https://www.magicaburla.it/3o-minuti-di-sorrisi/ cliccabile dalla home page e prenotare la videochiamata. Si può scegliere il giorno e l’orario e si riceverà una conferma dal nostro staff tramite e-mail.

Le videochiamate sono gratuite ?

Il servizio è assolutamente gratuito . Alle famiglie non abbiamo mai chiesto nulla e nulla chiederemo per le videochiamate. le nostre risorse per andare avanti nel nostro lavoro derivano principalmente dalle donazioni del 5\1000 . Crediamo molto in questa scelta, non semplice dal punto di vista economico, ma coerente con i valori che contraddistinguono la nostra Onlus .

Oltre alle videochiamate cosa offrite ai bambini in convalescenza o ricoverati in ospedale?

Sul canale Youtube di Magicaburla onlus è possibile vedere tutta una serie di video divertenti creati dai nostri clowndottori e dai nostri Volontari del sorriso per bambini piccoli e grandi.

Questi video attivano quella che noi chiamiamo la comicoterapia passiva, ovvero divertirsi guardando un video comico.

Quando pensate di poter tornare in corsia per la felicità dei piccoli malati?

Ancora non sappiamo quando sarà possibile. Ci auguriamo che, se non sarà entro questa estate, sarà sicuramente entro i primi di settembre. Nel frattempo, attraverso le videochiamate, continuiamo ad avere un filo diretto con i piccoli pazienti. L’aspetto positivo è che grazie a questa modalità possiamo raggiungere ragazzi in tutta italia. Una nota positiva in un momento così complesso .