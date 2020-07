Saranno celebrati giovedì 16 luglio alle ore 10,30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Villalba i funerali di Simone Draghetti, il 35enne di Villalba operaio delle cave scomparso nel primo pomeriggio di mercoledì 3 giugno e ritrovato senza vita lunedì mattina 6 luglio all’interno di un terreno in via Bonnet, la strada che unisce via Pantano a via della Campanella, tra Villanova e Villalba di Guidonia, all’interno del bacino estrattivo del travertino. Sabato si è conclusa l’autopsia eseguita tra l’Istituto di Medicina Legale dell’università “La Sapienza” e il policlinico “Agostino Gemelli” di Roma. L’esito sarà consegnato alla Procura di Tivoli fra 60 giorni.

Per giovedì gli amici di Villalba hanno preparato 160 t-shirt bianche con la scritta “Ciao Simò”, palloncini e fumogeni bianco celesti. Il feretro sfilerà sulle note di “Vola Lazio Vola” in sottofondo, come una delle tante domeniche allo stadio passate insieme a Simone.

