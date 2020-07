MONTEROTONDO – Si è spento Stefano Stufera Mecarelli

Si è spento Stefano Stufera Mecarelli. Nato a Todi 54 anni fa, il suo nome da anni era legato alla cultura di Monterotondo. E’ stato candidato nelle fila dei Comunisti Italiani e ha ricoperto il ruolo di assessore al Personale dal 2001 al 2004. Era conosciuto soprattutto per il suo impegno legato alla rivista “Affari in città” e al suo ruolo di editore presso la “Monte Grappa Edizioni”. Aveva promosso la lettura e premiato gli scrittori emergenti del territorio e non solo.

Tra i libri che aveva scritto in prima persona, il saggio “I siciliani di Monterondo” e il romanzo “Accadrà?!”.

Aveva collaborato con Tiburno. Alla sua famiglia le condoglianze della redazione e della proprietà.