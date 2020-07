Sanpolese, prima avente diritto alla Promozione: ma la società rinuncia

di Valerio De Benedetti

La Lnd Lazio ha pubblicato ufficialmente le graduatorie delle società che avranno diritto a partecipare al prossimo campionato di Promozione, per effetto dell’allargamento del numero di gironi. In virtù del primo posto a parimerito nel Girone E ottenuto la scorsa stagione, la Sanpolese risulta la prima nella graduatoria della Prima Categoria laziale. La società però, dopo essersi riunita nelle scorse settimane, ha deciso di non accettare, scegliendo di fatto di competere anche nella prossima stagione nel campionato di Prima. L’obiettivo è quello di crescere di anno in anno senza rischiare di compiere il passo più lungo della gamba. Per una realtà così piccola, sarebbe stato difficile programmare da un momento all’altro una stagione di Promozione, sicuramente più onerosa. L’obiettivo è quello di giocarsi sul campo il prossimo anno l’ambito traguardo. E infatti la società sta puntando forte su giocatori dal sicuro affidamento, come ad esempio il bomber Pierluigi Sinceri, ex Villa Adriana e Zena Montecelio. In panchina già da tempo è stato ufficializzato Cannone, che ha preso il posto di D’Aniello.

