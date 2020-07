TOR LUPARA – Furgone in fiamme nel cuore della notte

Paura a Tor Lupara per un furgone che ha preso fuoco nel cuore della notte in piazza Varisco. Intorno alle 3 di notte il mezzo è quasi “esploso”, svegliando i tanti residenti delle case limitrofe. All’interno del furgone c’erano due moto nuove da consegnare.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i carabinieri della stazione di Mentana. Al momento non sono state rilevate tracce di dolo, tuttavia si continua a indagare in tutte le direzioni anche visionando le telecamere del comune di Fonte Nuova.