Castel Nuovo – monte soriano, dopo l’asfalto, in arrivo lampioni, segnaletica e messa in sicurezza

Con uno stanziamento regionale di 300.000 euro sarà completata la strada disastrata che tutti aspettavano da anni

“Via di Monte Soriano – spiega l’Assessore ai LL.PP. Gino Guadagnoli – è una di quelle questioni annose, difficili e intricate ereditate dal passato, su cui ci siamo impegnati fino in fondo per dimostrare che le cose possono davvero cambiare in meglio. Parliamo di una strada disastrata e pericolosa, ricostruita per il 60% con un nuovo manto nei mesi scorsi, a cui mancavano ancora opere migliorative come la pubblica illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale, oltre al completamento della pavimentazione in alcuni tratti.