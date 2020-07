“Fare la Grid Girl è la mia passione, ma la famiglia resta la priorità”

Da quest’anno Il futuro delle ‘’Grid Girls’’ sembra essere incerto ed il motivo non è il Covid. Il 31 Gennaio la società proprietaria della formula 1 ha minacciato di abolire questo lavoro già a partire dal prossimo campionato. Per ora le categorie inferiori alla formula uno resistono e tante donne come Maria Grazia Fornari che sono in attesa di poter partecipare ai grandi ed imminenti eventi in pista. Maria Grazia ha iniziato a lavorare giovanissima come ragazza immagine negli eventi di Motorsport ma da cinque anni la sua vita è cambiata con l’arrivo del piccolo Alessio. Ci racconta la sua vita da mamma, grid girl e anche attrice: recentemente ha recitato al fianco di Patrick Dempsey e Alessandro Borghi nel set della serie Netflix Diavoli.

A che età hai iniziato a frequentare gli eventi di Motorsport?

Ho iniziato quando avevo solo diciotto anni. Mi sono iscritta in diverse agenzie di moda ed hostess di Roma, mi chiamarono per partecipare come ragazza immagine per una gara di macchine a Vallelunga. Diedi un’ottima impressione sin dal primo evento e da lì in poi fui contatta da altre agenzie ed iniziai a lavorare a chiamata ed a progetto , ma quasi in tutti i weekend.

Sei modella e anche mamma. E’ difficile conciliare tutti gli impegni?

Prima ancora di diventare mamma lavoravo anche in ufficio. Conciliare questi tre impegni era molto complicato così rinunciai al lavoro di ufficio. Essere mamma è la mia priorità ma fortunatamente riesco lavorare in qualche evento nel weekend con tanta determinazione, passione e pazienza per affrontare al meglio gli impegni quotidiani.

E’ difficile per una donna essere in questo mondo? Quali sono le difficoltà?

Lo è perché per certi aspetti è un mondo ancora tendenzialmente maschilista. La difficoltà più comune si riscontra negli autodromi dove le persone tendono a fare foto a noi ragazze immagine di nascosto e senza chiedere. E’ difficile affermarsi ed avere continuità con questo lavoro perché si tende a cambiare e rinnovare le figure ed il personale in continuazione. Nell’ultimo evento che ho partecipato a Vallelunga, il ‘’Motor-sport game’’ per la prima volta in tutta Italia ci sono stati dei ragazzi immagine accanto ai piloti, vi erano per la prima volta sia donne che uomini.

