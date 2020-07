CASTEL MADAMA – A due settimane dall’inaugurazione, vandali alla Pineta

A quindici giorni dai lavori di sistemazione e messa in sicurezza, i vandali hanno fatto visita alla Pineta di Castel Madama. Ieri sera alcuni ignoti incivili hanno divelto i cestini portarifiuti e lasciato un tappeto di bottiglie, lattine e sporcizia varia. “Abbiamo provveduto a ripulire e sistemare l’area con gli operai comunali, che ringraziamo sempre per il tempestivo intervento – fa sapere l’amministrazione comunale tramite un comunicato – Inoltre la polizia locale ha provveduto già ad acquisire le immagini delle telecamere per identificare gli autori di tale inciviltà e procedere con le dovute conseguenze. Invitiamo e ringraziamo la cittadinanza che segnali e denuncii questi atti di vandalismo che deturpano il patrimonio comunale che poi è patrimonio di tutti”.