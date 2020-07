Decima edizione dei luoghi del cuore

L’ex abbazia di SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN MONTE DOMINICI di Marcellina concorre alle decima edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento biennale dei luoghi italiani da non dimenticare e da salvare, promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano

Un tempo abbazia dalla quale dipendevano ben 13 chiese e monastero gestito da monaci benedettini, circondato da un muro di cinta a sud e ad ovest, per difendersi dalle scorribande saracene, il sito, risalente al IX o X secolo, è tutt’oggi un gioiello artistico e architettonico dell’Italia da conservare ed ammirare, non solo per il suo splendido campanile romanico quanto per i suoi affreschi interni, unici nel suo genere.

Nonostante le perdite irrecuperabili, le pitture scoperte finora sono solo una parte di un gran ciclo di affreschi che un tempo decorava l’interno della chiesa ma che probabilmente possono in parte essere ancora recuperati.

L’altare principale è dedicato alla Madonna delle Grazie che è raffigurata in un dipinto su tavola di produzione romana del XI secolo: è in stile bizantino secondo alcuni studiosi a differenza di altri che l’attribuiscono invece al periodo romanico.

Un luogo carico di emozioni e storia, di riti e profezie che merita di essere tutelato ed è per questo che chiediamo a tutti gli italiani e non, a chiunque abbia nel cuore questo luogo, di votarlo!

Ogni voto può fare la differenza.

Come votare:

Sarà possibile votare fino al 15 dicembre. Data l’attuale emergenza sanitaria, in questa prima fase si voterà esclusivamente on line, sul sito

Per votare bisogna iscriversi al sito del FAI e bisognerà per questo essere in possesso di un proprio indirizzo e-mail oppure votare attraverso credenziali Facebook.

In futuro, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo, con appositi moduli in cui verranno chiesti nome e cognome, indirizzo email o indirizzo di residenza, città e firma del votante.