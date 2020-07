Negozi, scuola e palestra, dal consiglio comunale di Tivoli arriva l’ok al progetto di largo Saragat

Approvato all’unanimità dei presenti il Print di largo Saragat. Il Programma integrato di intervento prevede la costruzione, da parte delle società Villa Adriana Group srl e Marven costruzioni srl di 15.797 metri cubi, destinati per 11.203 ad attività commerciale e palestra e 4.494 a polo per l’infanzia. Come compensazione degli oneri i privati si faranno carico della realizzazione di una strada di collegamento tra via Tiburto e via del Lavoro, oltre che dell’allargamento di via Rivellese, della realizzazione 1.262 metri quadri di parcheggi ed altrettanti di parco attrezzato.

“A mia memoria – ha spiegato in aula l’assessore all’Urbanistica Gianni Innocenti – è la prima volta che si utilizza una procedura del genere a Tivoli. Si tratta di un piano attuativo, supportato da una convenzione che regola i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune e privati proponenti, ivi compresi l’eventuale impegno per la realizzazione di importanti opere pubbliche. In un momento di crisi come questa, sperando in una ripresa economica importante, progetto del genere è importante”.

Il progetto, che è stato presentato nel 2017, sarà ora pubblicato per eventuali osservazioni e poi andrà in Regione per un parere. Raccolto il nuovo “ok” tornerà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. “Devo ringraziare gli uffici – ha aggiunto Innocenti – per aver lavorato a tamburo battente. Questo Print è molto importante per Tivoli, sia perchè è un investimento privato in tempi di crisi, sia perchè porterà nelle casse del comune oltre 370 mila euro e poi perché darà servizi molto importanti per un quartiere, quello Empolitano, molto popoloso”.