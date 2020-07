Subiaco – Verso Subiaco Smart City

Si terrà mercoledì 22 luglio prossimo la presentazione dei lavori di rinnovamento della rete di illuminazione pubblica a Subiaco.

L’incontro, al quale prenderanno parte l’Amministrazione comunale e la società concessionaria dell’intervento, la “Subiaco Smart City S.r.L.”, sarà l’occasione per conoscere tutti i lavori in programma sulle reti di illuminazione pubblica della città. Tra questi, il passaggio totale a lampade al led, il rinnovo completo dell’impiantistica, nuove soluzioni illuminotecniche per centro storico e siti monumentali, oltre all’attivazione di un numero verde per pronto intervento. Inoltre, sulle nuove infrastrutture di illuminazione sarà possibile implementare anche servizi come wi-fi gratuito, info monitor e telecamere di sorveglianza.

La sala conferenze della Biblioteca Comunale (viale della Repubblica, 26), alle ore 19.00 ospiterà la presentazione pubblica, aperta alla cittadinanza seppur nel rispetto delle misure di sicurezza anti-COVID.

Maggiori informazioni allo 0774 816203 – info@comunesubiaco.com.