ESTATE ERETINA – Presentazione del libro “Baco” di Giacomo Sartori

Oggi alle 19.00 nel Palazzo Orsini di Monterotondo lo scrittore Giacomo Sartori, classe 1958, sarà presente con un collegamento Skype a LibrinFestival, il ciclo di presentazioni letterarie che aderiscono all’Estate Eretina 2020, moderati da Silvia Tosti, per presentare la sua ultima opera, il romanzo “Baco”, pubblicato dalla casa editrice Exorma, specializzata in letteratura di viaggio e racconti non mainstream.

L’autore, agronomo e professore triestino trasferitosi a Parigi, ha lavorato nell’ambito della cooperazione internazionale in paesi del Terzo Mondo, e ha al suo attivo molte pubblicazioni scientifiche sui suoli e sui paesaggi alpini. Ha cominciato a scrivere dopo i trent’anni, dedicandosi principalmente a racconti e romanzi. Alcuni suoi testi sono stati tradotti in francese, inglese e tedesco. È membro del blog collettivo “Nazione Indiana”.

Il protagonista di “Baco” è un ragazzo non udente di 11 anni, finito in coma a causa di un incidente stradale. La madre è una apicoltrice ecologista, il nonno è un anarchico e un tassonomo di vermi, mentre suo padre, sotto le mentite spoglie di un dipendente di un’azienda dolciaria, dà la caccia ai terroristi. Suo fratello, ad appena 13 anni, è un genio dell’IT che inventa un software in grado di apprendere, il quale entra in contatto con il bambino mentre è sotto sonno profondo.