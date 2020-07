Weekend di arte a piazza Campitelli con i giovani artisti tiburtini

in foto a sinistra Flaminia Viola

La piazza Campitelli di Tivoli si riempie di arte, colori e fantasia questo week-end 18 e 19 luglio, in occasione dell’iniziativa “weekend a piazza Campitelli”, organizzato dai commercianti di via delle Nazioni Unite in collaborazione con la Rete di impresa “Tivoli e le vie dell’acqua”.

Presenti all’iniziativa, oltre a numerosi stand, anche un nutrito gruppo di giovani artisti del territorio che esporranno le loro opere in piazza per tutta la durata dell’evento: dalla pittura alla fotografia, ai disegni e tatuaggi fino alla poesia.

“Siamo tutti giovani artisti emergenti del territorio, è stata un’occasione di ritrovarsi tutti insieme e anche di conoscersi, una giornata piena di creatività e voglia di ripartire” racconta Flaminia Viola, ventunenne tiburtina, coordinatrice dell’area artisti. “Per il futuro vorremmo creare un circolo privato, un’associazione e coinvolgere quanti più giovani artisti in zona per organizzare altri eventi di questo tipo” racconta la ragazza.

Hanno esposto le loro opere:

Marianna Silvestri: disegni/tatuaggi

Giorgia Marchet: disegni/tatuaggi/grafica

Alessia Pastori: fotografia

Alessandra Amicucci: fotografia

Paolo Tavassi: fotografia

Ilaria Gallese: grafica

Flaminia Viola: pittura cioccolata

Giada Olmi: pittura

Luca di Terlizzi: pittura

Sofia Genga: disegni

Leonardo Alloro: pittura

Arianna Pepponi: poesia

Maria Antonietta Pirri: fotografia