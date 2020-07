MONTELIBRETTI – Maltrattamenti in famiglia, arrestato

Prosegue l’attività dei Carabinieri di Monterotondo che, nel corso delle ultime ore, hanno arrestato diverse persone.

I Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato un uomo, in applicazione di una misura precautelare ex Codice Rosso: già colpito da divieto di avvicinamento alla famiglia a seguito di una attività investigativa della Stazione di Montelibretti che aveva messo in luce i maltrattamenti subiti nel tempo dai familiari del 47enne di Montelibretti: nei giorni scorsi l’uomo ha violato il divieto e si è recato dalla moglie e dai figli riprendendo a maltrattarli. Per questo i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto l’inasprimento della misura cautelare ed hanno eseguito un’ordinanza di arresto e sottoposizione agli arresti domiciliari.