MONTEROTONDO – Riapre la Casa del Popolo

La Casa del Popolo Scalo è un luogo di aggregazione democratico e antifascista, uno spazio di pratiche mutualistiche nel quale fare politica attiva sul territorio.

Abbiamo voluto lanciare un primo messaggio scegliendo di aprire questa sede in un quartiere di Monterotondo che spesso patisce la distanza dalle istituzioni locali, perché vogliamo essere vicini ed interagire con le persone che vivono quotidianamente questo disagio.

Dall’inaugurazione del 5 ottobre fino alle feste natalizie gli eventi sono stati prevalentemente momenti di convivialità, atti a far avvicinare amici e conoscenti alla Casa del Popolo per divulgare e condividere con loro il nostro progetto.

Per essere riconoscibili nel campo sociale abbiamo cercato sin dal primo momento di instaurare rapporti di collaborazione con le realtà locali, entrando in contatto con l’”Unità di strada”, un’equipe finanziata dall’ASL Roma 5 che lavora con i senza fissa dimora; cercando di fornire un sostegno al loro lavoro e apprendendo la loro necessità di essere riforniti di indumenti e medicinali, abbiamo organizzato una serata di raccolta fondi e destinato un locale all’interno della nostra sede alla raccolta di vestiti e scarpe che in parte sono stati donati alle realtà che si occupano della distribuzione ai più bisognosi e il restante, mettendo in pratica la teoria del riuso e riciclo, messo in vendita al mercatino dell’usato che si tiene ogni sabato nei pressi della stazione come forma di autofinanziamento per far fronte alle spese necessarie per mantenere lo spazio.

Con l’inizio del nuovo anno abbiamo iniziato ad organizzare dei servizi di cui potessero usufruire tutti gli abitanti organizzando un corso gratuito di francese a aprendo un’aula studio come contrappeso dell’unica biblioteca comunale che si trova nel centro storico del paese.

Purtroppo l’emergenza Covid ci ha resi inattivi per un paio di mesi e le suddette attività sono state bloccate, però non appena le disposizioni del governo ci hanno permesso di incontrarci siamo ripartiti inaugurando lo sportello popolare aperto tutti i giovedì dalle 18 alle 20 tenuto dall’Unione Sindacale di Base e dall’ASsociazione Inquilini e Abitanti che fornisce gratuitamente servizi di assistenza legale (penale e civile), assistenza per la sanatoria 2020 per occupanti o morosi delle case Ater e assistenza per i bonus sociali per acqua, gas e luce. Nonostante lo sportello non sia attivo da molto tempo, venendo a conoscenza della situazione di alcune persone, abbiamo già constatato alcune problematiche nella gestione comunale delle case Ater. Unire le vertenze in una lotta comune è proprio l’essenza dell’assistenza mutualistica, per questo ASIA USB insieme a Potere al Popolo! (movimento politico che ha dato origine alla Casa del Popolo) ha già provveduto a richiedere un incontro con l’amministrazione per approfondire queste tematiche con l’obiettivo di portare nelle sedi istituzionali la voce dei cittadini che sono stati troppo spesso abbandonati.

Chiaramente la nostra esperienza è in continua evoluzione, quindi invitiamo chiunque sia interessato al progetto a seguirci sulle pagine facebook e instagram per ricevere aggiornamenti, a contattarci o a venirci a trovare nei giorni di apertura a Via Monti Lepini, 50B (Monterotondo Scalo).