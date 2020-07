Auto: immatricolazioni – 22,3% a giugno rispetto al 2019

Immatricolazioni di auto: -38,1% per la prima metà del 2020 e -22,3% a giugno, rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. La crisi continua a colpire duro nel mercato dell’automotive. Lo rileva l’Acea, Associazione dei costruttori europei, che sottolinea i dati negativi in tutta Europa, dove il calo delle immatricolazioni è costante, a eccezione di una debole risalita in Francia con un + 1,2%, per via di incentivi all’acquisto di modelli poco inquinanti. In Spagna si registra un -36,7%, in Germania -32,3%, in Italia -23,1%. Giù le immatricolazioni pure per un ex membro dell’Unione europea, la Gran Bretagna, dove si è verificato a giugno un -24,1% rispetto allo stesso mese del 2019.