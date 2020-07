Riportiamo una nota del sindaco Martina Dominici:

“Stamattina abbiamo avuto questo risveglio.

Un atto vandalico che deve indignare tutti noi.

Dobbiamo unirci e chi ha visto deve collaborare per metterci in condizioni di punire gli autori e far sì che questo gesto non sia di esempio per altri ma venga considerato come atto vile ed offensivo per l’intera comunità .

Ringrazio anticipatamente quanti vorranno collaborare.

Martina il Sindaco.”

Fonte: Pagina Facebook Comune di Sant’Angelo Romano