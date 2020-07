Sondaggio Tiburno – Serie TV vs. Cinema: le vostre risposte [Parte 3 di 3]

Il sondaggio che vi abbiamo proposto durante la settimana si concentra sulla multimedialità ed era rivolto a tutti gli appassionati di cinema e Serie TV.

La maggior parte di voi si reca al cinema solamente quando in programmazione ci sono dei film che suscitano interesse (72,7%). Di contro, il 6,1% di chi ha votato, ha l’abitudine settimanale di recarsi al cinema.

Ultimamente si parla dell’installazione di alcuni drive-in (una moda molto anni ’70/’80) per contenere l’emergenza COVID garantendo la visione di alcune pellicole. Molti di voi non è mai stato in un drive-in, ma chissà se quel 12,5% di chi ha votato di aver usufruito di questo servizio, non lo abbia sperimentato proprio in questo periodo…

Il film visto sul comodo divano di casa è vincente rispetto a quello visto sulla poltrona di una sala cinematografica, ma ciò che resta importante è che la maggior parte di voi abbia risposto che preferisce vedere un film in compagnia piuttosto che da solo.