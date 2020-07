Fausto Paparozzi vince il premio della Fondazione Cuomo con “Notifica in assenza di empatia”

Fausto Paparozzi, di Guidonia Montecelio, è un danzatore professionista, formatosi presso l’Accademia Nazionale di Danza. Ha collaborato in spot pubblicitari come quello del del profumo “Missoni” su regia di Paolo Sorrentino o in serie TV come “I Medici 2”, andata in onda su Rai Uno nell’autunno 2018. Appassionato di letteratura, arte, cinema e teatro, nonchè amante dei viaggi, Fausto ha recentemente vinto il Premio Roma Danza istituito dalla Cuomo Foundation, grazie al suo video intitolato “Smartphone Dance – Notifica in assenza di empatia.

Nella descrizione che appare sui social, l’opera di Paparozzi, viene così descritta:

Notifica nasce sulla base di come sia cambiata la comunicazione tra le persone, su quanto siamo realmente connessi non solo con gli altri, ma soprattutto con noi stessi. In un’epoca tendenzialmente tecnologica, i social network andranno a sostituire sempre più quel che erano i punti di incontro tra le comunità, mettendo in evidenza di come la tecnologia abbrevia i tempi, ma annulla i sentimenti.

Fausto, che tipologia di premio è questo?

Il premio in questione è un premio speciale internazionale della Fondazione Cuomo che ho vinto grazie al video che ho girato e realizzato in quarantena. “Notifiche in assenza di empatia” parla delle relazioni umane e di come si sono modificate nel corso del tempo con l’utilizzo della tecnologia, sia in positivo che in negativo.

Era la prima volta che partecipava ad un concorso?

In generale no, ma ti dico di sì per quanto riguarda questo specifico caso di questo premio.

C’è qualcuno che ringrazierebbe per averla sostenuta nella realizzazione di questi video?

Sicuramente un ringraziamento particolare lo devo fare ai miei genitori, anche perché hanno assistito, sopportato e supportato anche la fase di realizzazione del video stesso. Una dedica che mi piacerebbe tanto fare è rivolta a tutte le persone che mi vogliono bene.

Ci sono dei progetti futuri in programma?

Spero ci siano altre occasioni come questa e di avere una carriera artistica prolifica. Un sogno è quello di poter avere una compagnia di danza e lavorare in questo campo in generale.

Il video “Smartphone Dance – Notifica in assenza di empatia”: