TIVOLI – Ladri in parrocchia durante la messa. “Erano rom”

Il primo rumore lo hanno avvertito mentre somministravano la comunione ai fedeli. Il secondo al termine della eucarestia.

Soltanto allora il ministrante è accorso e si è ritrovato davanti i ladri in azione in parrocchia.

E’ accaduto ieri mattina, domenica 19 luglio, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Campolimpido durante la messa delle 10. A celebrare era don Waldemar Jozef Romejko insieme al suo collaboratore Silvio Morrone, presidente dell’associazione “Amici di Campolimpido”.

E’ stato quest’ultimo a sorprendere due ragazzi dall’apparente età di 16 e 25 anni che non hanno esitato a sfondare una porta secondaria per dileguarsi, per fortuna a mani vuote dopo aver rovistato nelle sale del catechismo.

“Erano rom – racconta Morrone – Ho cercato di rincorrerli ma si sono dileguati verso Casal Bellini, dopo la celebrazione abbiamo fatto qualche indagine ed è stato confermato che girano su una Smart nera”.

Si tratta del quinto assalto alla parrocchia di Campolimpido. Quello più clamoroso fu messo a segno venerdì 12 dicembre 2014 intorno alle 20 nell’appartamento di don Waldemar approfittando della sua assenza.

Scardinata la porta blindata, i balordi razziarono contanti e oggetti preziosi, tra cui un ostensorio – l’arredo sacro per esporre all’adorazione dei fedeli l’ostia consacrata – oltre a regali di amici e doni di fedeli in occasione del 25esimo anniversario di sacerdozio e del cinquantesimo compleanno del parroco.

