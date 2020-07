Estate Eretina: Antongiulio Foti inaugura la stagione 2020

Antongiulio Foti ha frequentato a Monterotondo tutte le scuole fino a quando a 15 anni ha vinto una borsa di studio per approfondire la conoscenza del jazz a Boston. Poi è tornato ogni anno negli Stati Uniti e oggi è iscritto alla Manhattan School di New York per approfondire la conoscenza del jazz. Nell’intervista che trovate nelle pagine di Cultura di Tiburno del 21 marzo scoprirete le nuove tendenze del jazz contemporaneo, le sue implicazioni sociali con i movimenti di rivendicazione di coscienza nera e il progetto Hold Fast del musicista eretino, capace di declinarsi in versione statunitense ed europea.