Ripartenza settembre, come si stanno organizzano gli istituti comprensivi di Guidonia

Il tempo a disposizione è poco e le richieste e le disposizioni dettate dal Ministero dell’Istruzione sono tante. I dirigenti degli istituti comprensivi di Guidonia stanno lavorando per permettere a studenti e docenti di ripartire a settembre in totale sicurezza, rispettando le norme del distanziamento sociale grazie all’uso di banchi monoposto ed entrare e uscite separate. Al momento, però, secondo quanto dichiarato dai dirigenti stessi, le scuole non sono pronte per una ripartenza ottimale a settembre a causa della carenza di risorse e di personale

