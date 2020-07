Setteville – Liquami in strada. I cittadini rimasti soli dichiarano infuriati: “È solito scaricabarile.”

La signora Armanda: “È un classico scaricabarile, non sappiamo più a chi rivolgerci.”

È giunta, presso la Redazione Web del Tiburno, la segnalazione della signora Armanda. La cittadina, che si fa portavoce dei residenti – ormai esausti – di Setteville, ha dichiarato che è già passato un mese da quando, in Via Ludovico Muratori (ang. Via Marco Simone), tutte le mattine e in diverse fasi del giorno, fuoriescono liquami con odori spiacevoli. Quando si presenta tale situazione, inoltre, la strada diventa pericolosa sia per i pedoni che le autovetture.

Nessuno tra le forze dell’ordine interpellate – stando alle parole della signora Armanda – è intervenuto materialmente dopo aver eseguito un sopralluogo, pertanto è un mese che la situazione è invariata, creando disagi e malcontento.