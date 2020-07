Domani Zingaretti e Manfredi presentano bandi regionali a sostegno di ricerca, innovazione e start-up

Domani, giovedì 23 luglio, alle ore 11, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all’evento “La ricerca per il Lazio del futuro”, nel corso del quale vengono presentati quattro bandi regionali a sostegno di ricerca, innovazione e start-up. All’appuntamento parteciperanno anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e gli assessori regionali allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, e al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino. A seguire, alle 11.45, si terrà la tavola rotonda “Università e impresa per un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo”.

L’evento si svolge nella Sala Tevere della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook e sul sito della Regione Lazio.

Possono accreditarsi ‘dal vivo’ solo operatori radiotelevisivi e fotografi, inviando una mail a fdimajo@regione.lazio.it entro le ore 20 di questa sera.

Gli altri giornalisti che intendono partecipare ‘in streaming’, attraverso una piattaforma dedicata, devono fare richiesta di accredito inviando una mail a fdimajo@regione.lazio.it entro la stessa ora. Successivamente saranno loro inviate le credenziali per accedere alla piattaforma, con la possibilità di fare anche domande.