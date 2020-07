Il Nucleo Volontari Guidonia NVG è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi, dalle 14:50, in Via di Quintilio Varo, località Tivoli. Sul posto insieme per procedere con lo spegnimento e la bonifica si trovavano già i Vigili del Fuoco.

Se avvistate un incendio si possono contattare i seguenti numeri:

📞Sala Operativa Regionale:803555

📞 Protezione Civile Guidonia: 328 758 7862