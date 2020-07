Dalle ore 14 circa, 16 squadre del Comando Provinciale VV.F. di Roma stanno intervenendo in Via di Castel di Guido per estinguere un vasto incendio di sterpaglie. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno rapidamente esteso il proprio raggio d’azione.

Per evitare che l’incendio si avvicini alle abitazioni, la Sala Operativa ha concentrato sul posto tutto il personale e i mezzi disponibili.

Seguiranno aggiornamenti