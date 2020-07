Villa d’Este, sabato apertura serale pagata dai commercianti

Grazie all’intervento dell’Unione Commercianti di Tivoli sabato sera visitabile Villa d’Este. Il contributo dei negozianti, in collaborazione con le Reti di Impresa di Tivoli, il Mibact e l’Istituto Va-Ve, è stato essenziale per predisporre l’apertura.

Il giusto coronamento di un week end ricco di appuntamenti, tra Tivoli in Cinema e Shopping sotto le Stelle.

“I negozi – spiega Manrico Berti, presidente dell’Unione Commercianti – resteranno aperti anche sabato sera. Non siamo solo l’associazione delle luci di Natale, l’avevamo detto. Con questa iniziativa vogliamo aiutare tutti i settori della città, anche i b&b che potranno avere, speriamo, qualche pernotto in più. E’ importante attivare un circuito virtuoso per rilanciare Tivoli”