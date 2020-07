Autostrada A24: chiusure e deviazioni estive

La concessionaria Strada dei Parchi ha programmato gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni drenanti in conglomerato bituminoso del Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24 (TPU), nel tratto compreso tra gli Svincoli del Grande Raccordo Anulare e della Tangenziale Est. Come di consueto, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi operative e spalmati sulle tre settimane che registrano i minori volumi di traffico da e verso la Capitale, a decorrere da lunedì 27 luglio fino a venerdì 14 agosto p.v., dal momento che necessariamente devono essere eseguiti su entrambe le carreggiate autostradali. Questo allo scopo di ridurre al minimo i disagi che potrebbero derivarne e in modo da garantire sempre all’utenza i più agevoli percorsi alternativi.

Di seguito le tre fasi lavorative con le chiusure e le deviazioni previste:

Fase 1 dalle ore 04:00 del 27/07 al 03/08

carreggiata est (dalla Tangenziale Est verso GRA/A25/AQ/TE):

ü interdizione della circolazione delle due corsie (marcia lenta e veloce) tra gli Svincoli di Via F. Fiorentini e Viale Togliatti (dalla progr. km 5+500 alla progr. km 2+286) con chiusura al traffico, sia in entrata che in uscita, degli Svincoli di Via F. Fiorentini e Viale P. Togliatti; la corsia di sorpasso rimane regolarmente percorribile per raggiungere la Complanare Est, lo Svincolo di Tor Cervara, lo Svincolo del GRA e la carreggiata est dell’autostrada A24; per accedere alla carreggiata est del TPU sarà possibile utilizzare lo Svincolo di Portonaccio e le rampe della Tangenziale Est;

carreggiata ovest (dal GRA verso la Tangenziale Est): nessun intervento, tutti gli svincoli percorribili in entrata e in uscita.

Fase 2 dal 03/08 al 06/08

carreggiata est (dalla Tangenziale Est verso GRA/A25/AQ/TE):

ü interdizione della circolazione sul tratto del TPU compreso tra la Tangenziale Est e lo Svincolo di Via F. Fiorentini; non è consentito l’ingresso al TPU dalla Tangenziale Est e dallo Svincolo di Via Portonaccio e l’Area di Servizio Tiburtina Sud è chiusa al traffico;

ü interdizione della circolazione della corsia di sorpasso nel tratto del TPU compreso tra lo Svincolo di Via F. Fiorentini e l’innesto con la Complanare est, che risulta sempre e comunque transitabile; la circolazione dei veicoli nel suddetto tratto si svolge su due corsie (marcia lenta e marcia veloce);

ü interdizione della circolazione sull’intera carreggiata est del tratto del TPU compreso tra l’imbocco della Complanare Est (progr. km 2+000 c.ca) e la progr. km 0+300 dell’A24, all’altezza del GRA;

ü è possibile usufruire sul TPU degli Svincoli di Via F. Fiorentini e Via P. Togliatti e sulla Complanare est degli Svincoli di Tor Cervara, del GRA, di Settecamini e di Ponte di Nona;

carreggiata ovest (da Roma Est verso la Tangenziale Est):

ü interdizione della circolazione nel tratto di autostrada A24 compreso tra l’imbocco della Complanare Ovest (progr. km 6+400 c.ca), che risulta fruibile, e la progr. km – 4+300 c.ca del TPU, in corrispondenza della confluenza tra la Complanare Ovest ed il TPU;

ü il traffico dell’A24 proveniente dalla barriera di Roma Est diretto verso la Capitale deve percorrere la Complanare Ovest, e conseguentemente può utilizzare gli Svincoli di Ponte di Nona, Settecamini, GRA, Tor Cervara e Via P. Togliatti, e sul TPU gli Svincoli di Via F. Fiorentini, Via di Portonaccio e l’interconnessione con la Tangenziale Est.

Fase 3 dal 06/08 al 14/08

carreggiata est (dalla Tangenziale Est verso GRA/A25/AQ/TE):

ü interdizione della circolazione sul TPU nel tratto compreso tra la Tangenziale Est e lo Svincolo di Via F. Fiorentini; non è consentito l’ingresso al TPU dalla Tangenziale Est e dallo Svincolo di Via Portonaccio e l’Area di Servizio Tiburtina Sud è chiusa al traffico;

ü interdizione della circolazione della corsia di sorpasso nel tratto del TPU compreso tra lo Svincolo di Via F. Fiorentini e l’innesto con la Complanare est, che risulta fruibile; la circolazione nel suddetto tratto si svolge su due corsie (marcia lenta e marcia veloce);

ü interdizione della circolazione sull’intera carreggiata est del TPU nel tratto compreso tra l’imbocco della Complanare Est (progr. km 2+000 c.ca) e la progr. km 0+300, all’altezza del GRA;

ü è possibile usufruire sul TPU degli Svincoli di Via F. Fiorentini e Via P. Togliatti e sulla Complanare est degli Svincoli di Tor Cervara, del GRA, di Settecamini e di Ponte di Nona;

carreggiata ovest (da Roma Est verso la Tangenziale Est):

ü interdizione della circolazione nel tratto di autostrada A24 compreso tra l’imbocco della Complanare Ovest (progr. km 6+400 c.ca) e l’interconnessione con il TPU; l’intera carreggiata ovest del TPU è chiusa al traffico sino all’allacciamento con la Tangenziale Est;

ü sulla Complanare ovest viene disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di Via P. Togliatti.

ü è possibile percorrere la Complanare Ovest in direzione del GRA/Via P. Togliatti, tramite gli Svincoli di Ponte di Nona, di Settecamini, del GRA di Tor Cervara.