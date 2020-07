Castel Madama – Lavori nelle scuole per la ripresa delle lezioni a settembre

Sono iniziati i lavori nelle scuole di Castel Madama per accogliere a settembre studenti, docenti e tutto il personale in sicurezza

Operai a lavoro per ampliare le aule, creare percorsi di entrata e di uscita sicuri e separati, dotare i servizi igienici di un numero maggiore di lavandini, nuovi serramenti per permettere l’apertura delle finestre in sicurezza e garantire la qualità dell’aria nelle aule e sistemazione degli spazi esterni. «Stiamo seguendo le linee guida per la riapertura delle scuole indicate dal Ministero dell’Istruzione lo scorso 26 giugno e le richieste fatte dall’Istituto Comprensivo di Castel Madama. L’adeguamento anti-covid19 dei nostri istituti scolastici – afferma il vicesindaco Federico Pietropaoli – è iniziato dalle scuole medie. Poi, sarà la volta delle materne ed infine della scuola di via della Libertà». Il cronoprogramma degli interventi è serrato. «I lavori sono stati affidati in somma urgenza lunedì e martedì scorso gli operai avevano già avviato il cantiere. La stima dei lavori – prosegue Pietropaoli – è di circa 100mila euro. Successivamente verranno ufficializzate le somme effettive con la perizia giustificativa che verrà fatta entro dieci giorni dall’inizio dei lavori». Gli uffici comunali, nel frattempo, stanno provvedendo all’acquisto di banchi, sedie, armadietti e scaffalature come richiesto dalla dirigenza scolastica. Una spesa alla quale si farà fronte con i fondi PON per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza Covid-19. Il comune di Castel Madama, infatti, ha avuto accesso ad un contributo Ministeriale di 28mila euro. Gli studenti della scuola primaria di via della Libertà a settembre troveranno anche delle nuove tende alle finestre. (D.Coc)