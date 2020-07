Sette mesi fa coi soliti toni trionfalistici annunciava l’ennesimo successo della sua amministrazione: lo sgombero dell’area industriale di Tavernelle dalle ruolotte dei Camminanti Siciliani. Oggi il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet deve fare i conti con una foto che circola sui social e ritrae uno stabilimento balneare improvvisato in via Umberto Agnelli al “Piano di Insediamento Produttivo 2”, l’area industriale circoscritta tra l’Albuccione e la via Tiburtina.

L’immagine ritrae due bambini che sguazzano felici nella piscina gonfiabile, mentre un coetaneo li osserva seduto su una sedia. A vigilare che il pomeriggio scorra tranquillo ci sono sulla strada due adulti in costume e ciabatte, i quali a torso nudo spruzzano acqua da un tubo allacciato chissà dove.

A disturbarli, un camion di passaggio.