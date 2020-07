Guidonia, il consiglio comunale accoglie i consiglieri Sabatini e Celani

A Guidonia con l’ingresso in Consiglio Comunale degli eletti nel Movimento 5 Stelle Alessandra Sabatini e Maurizio Celani è tornata la maggioranza.

“Il nostro gruppo si ricompatta con i due nuovi consiglieri- dichiara il Capogruppo M5S Matteo Castorino- con cui è già iniziato un dialogo ed un confronto sui temi e sul lavoro da portare avanti in Consiglio Comunale. Da parte loro c’è già la disponibilità a lavorare insieme e questo è un buon segnale per il proseguimento dell’attività amministrativa”.

Sguardo in avanti anche per il Sindaco Michel Barbet

“Superiamo la momentanea difficoltà numerica degli ultimi consigli comunali- dichiara il Sindaco Michel Barbet- grazie all’ingresso di Alessandra Sabatini e Maurizio Celani. Insieme a loro, siamo già proiettati ai prossimi obiettivi, tra cui il principale è l’approvazione del bilancio comunale al quale stiamo lavorando di concerto con l’Assessore Nicola Sciarra, la Giunta e la maggioranza consiliare”.

“Iniziamo con entusiasmo e con senso di responsabilità- dichiarano Sabatini e Celani- l’importante ruolo di consiglieri comunali. Ci impegneremo per fornire il nostro contributo a vantaggio dei cittadini di Guidonia Montecelio”