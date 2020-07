Montelibretti ospiterà l’ultima tappa di FEI Nations Cup

Montelibretti sarà la sede dell’ultima tappa di FEI Nations Cup di Concorso completo per il 2020 dal 22 al 25 ottobre prossimo.

L’ufficialità è arrivata oggi da parte della Federazione Equestre Internazionale.

Dopo l’annullamento di diverse tappe, a causa della pandemia, l’Italia anche nel 2020 torna ad avere una sua tappa nel calendario internazionale di Coppa delle nazioni.

Il Centro Militare di Equitazione non è nuovo a questo tipo di kermesse. Vanta infatti di aver ospitato nei propri funzionali impianti diversi internazionali di prestigio, tra cui le tappe di FEI Nations Cup.

La tappa italiana, peraltro, avrà una valenza ulteriore in questa stagione pre-olimpica anche in considerazione del fatto che sarà l’ultima del circuito. La FEI Nations Cup di quest’anno prenderà il via da Le Pin au Haras in Francia (12/16 agosto), seguiranno Strzegom in Polonia (27/30 agosto), Bromont in Canada (sarà riprogrammata nel mese di settembre), Ballidenisk in Irlanda (24/27 settembre) e infine Montelibretti in Italia (22/25 ottobre).

Qui il calendario aggiornato