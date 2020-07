SAN POLO DEI CAVALIERI – Rendiconto finanziario 2019: conti perfettamente in regola

Dal sindaco di San Polo dei Cavalieri Paolo Salvatori riceviamo e pubblichiamo: “L’ottimo stato di salute finanziario del Comune di San Polo dei Cavalieri è stato confermato dalla approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi e del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 nella seduta del Consiglio Comunale del 22 Luglio 2020, documenti dai quali sono emerse molte condizioni positive.

Il rendiconto è stato chiuso infatti con un risultato positivo e nel rispetto di tutti i vincoli dettati dalla normativa in ordine al saldo degli equilibri di finanza pubblica, al contenimento della spesa corrente, alla tempestività dei pagamenti e ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.

“Da sottolineare, nonostante il rispetto della suddivisione del risultato di amministrazione , la presenza di fondi non vincolati che testimoniano la sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente” hanno commentato il Sindaco Paolo Salvatori e il Consigliere delegato al bilancio Simone Mozzetta.

La verifica ha infatti interessato la composizione interna del risultato di gestione escludendo, pur in presenza di un risultato positivo, quote oggetto di vincolo superiori all’ammontare complessivo del risultato contabile. Consegniamo agli archivi un altro anno di gestione virtuosa – continuano con soddisfazione gli amministratori – come virtuoso è lo stesso equilibrio di parte corrente ampiamente rispettato, che rappresenta un indicatore importante delle condizioni di salute dell’ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie alla gestione corrente ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti.”

Ulteriore indicatore positivo proviene dalla gestione della cassa, che a fine 2019 presenta un saldo positivo di Euro 349.568,63 a conferma della corretta gestione dei flussi finanziari. Il Comune , infatti non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l’utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate, metodi ai quali in molti casi gli enti locali sono costretti a ricorrere.

“La realizzazione del programma di mandato sta procedendo e in molti settori sono stati perfino raggiunti obiettivi ulteriori non prefissati – conclude il Sindaco – ponendoci nelle condizioni di affrontare con serenità anche l’ultimo segmento del quinquennio amministrativo, che sicuramente si rivelerà il più difficile causa l’emergenza sanitaria in corso”.