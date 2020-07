Tanti auguri Mattarella: il Presidente della Repubblica compie 79 anni

Negli interminabili mesi di lockdown il presidente della Repubblica è stato senza dubbio un punto di riferimento per tutti gli italiani, che non possono non ricordare con un sorriso la sua frase “Neppure io vado dal barbiere” pronunciata prima della diretta nazionale sui capelli fuori posto. Oggi, l’uomo che ha saggiamente trasmesso fiducia e serenità, in uno dei periodi più difficili della nostra storia, compie 79 anni. Per Sergio Mattarella “tutto” inizia nel 1980 quando suo fratello Piersanti, presidente della Regione Sicilia, viene barbaramente ucciso da Cosa Nostra. Secondo alcuni, l’omicidio del fratello avrebbe spinto Sergio Mattarella ad entrare in politica. Seguendo la corrente morotea, vicina alle posizioni politiche di Aldo Moro, il quarto dei cinque figli di Bernardo Mattarella (cinque volte ministro fra gli anni cinquanta e sessanta) inizia il suo percorso politico in una Penisola caratterizzata da una lunga scia di omicidi eccellenti, stragi e depistaggi. Dopo esser stato eletto alla Camera nel 1987 e ricoperto incarichi di governo (il primo risale al Governo Goria nel 1988, diventa ministro per i rapporti con il Parlamento) arriva il 2011 quando figura nella “lista” per salire al Quirinale in competizione con l’ex socialista Giuliano Amato e l’ex sindacalista Franco Marini. Solo nel 2015, però, con le dimissioni del Presidente Giorgio Napolitano, il nome di Sergio Mattarella ritorna in auge e questa volta l’uomo che fino al 1980 era rimasto lontano dalla politica diventa il dodicesimo presidente della Repubblica Italiana.