4,4 milioni di euro per i piccoli comuni

Sono 4,4 i milioni di euro che arriveranno ai piccoli centri grazie

alla legge approvata dal Consiglio Regionale della Regione Lazio.

Questa normativa, “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”

coinvolge tutte quelle località con meno di 5mila abitanti (sono

254 su un totale di 378, tipo Gerano o Ciciliano che marciano sui

1300 cittadini). Ma in cosa consiste esattamente? Nell’obbiettivo

di dare risorse economiche per sostenere le comunità locali di

dimensioni più ridotte. In che modo? Nella promozione delle

attività economiche, sociali, ambientali e culturali nonché nella

tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-

culturale. Mettere i territori, anche quelli meno estesi, al centro

delle politiche di pianificazione della Regione, insomma. E lo si

farà anche con l’istituzione di un reddito di residenza attiva,

suddiviso in tre annualità, proprio per quanti trasferiscono la

propria residenza in un piccolo comune, avviando un’attività

imprenditoriale o recuperando beni immobili del patrimonio

storico e culturale. Previsti pure contributi una tantum a sostegno

della natalità.

Tra le altre misure introdotte: la predisposizione del Piano

regionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di durata

triennale; agevolazioni tributarie in materia di Irap, a favore delle

nuove imprese costituite dopo l’entrata in vigore della legge;

interventi diretti a valorizzare e mantenere in vita, attraverso la

gestione associata, le istituzioni scolastiche, o ridurre il disagio

dove sono chiuse; il sostegno ai prodotti agricoli, agroalimentari

nonché artigianali tipici locali, ai percorsi enogastronomici e alle

iniziative che concorrono ad accrescere la sostenibilità ambientale; la salvaguardia dell’ambiente e tutela della

biodiversità anche attraverso la valorizzazione dei biodistretti.