6,3 miliardi per nuove infrastrutture nel Lazio

Erano tutti soddisfatti e sorridenti, il presidente della Regione

Zingaretti, la ministra delle infrastrutture e dei trasporti De

Micheli, l’assessore regionale alla mobilità Alessandrini,

nell’annunciare oggi la disponibilità di 6,3 miliardi di euro per

nuove infrastrutture nel Lazio, sbloccati dal Decreto

Semplificazione. Si tratta di 9 opere: 6 interventi stradali, 2 su

ferro e una idrica (una nuova condotta per l'Acquedotto del

Peschiera). “Al termine del completamento del piano, l'80% dei

laziali vivrà a meno di un'ora di una grande arteria, rendendo più

attrattivi i territori anche dal punto di vista produttivo”, ha detto

De Micheli.

Le opere su strada sono: * completamento della Civitavecchia-

Orte; * realizzazione della Roma-Latina; * realizzazione della

bretella Cisterna-Valmontone; * potenziamento a 4 corsie della

via Salaria; * potenziamento della A24 e della A25, Roma-L'Aquila

e Roma-Pescara; * proseguimento della Civitavecchia-Livorno da

Tarquinia.

Gli interventi su ferro: * chiusura dell'anello ferroviario di Roma;

* raddoppio ad Alta Capacità della linea Roma-Pescara.