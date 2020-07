Aggiornamento dalla ASL RM 4 del comune di Castelnuovo di Porto

Il bollettino della Asl ,richiamato dal sito della Regione Lazio – di ieri – riporta tra i positivi al Coronavirus un caso a Castelnuovo di Porto

Questa persona non è residente nel nostro comune ma è ospite in una struttura convenzionata della #ProtezioneCivile adibita a residenza per la quarantena per positivi al COVID o persone di rientro da paesi a rischio che non hanno possibilità di svolgere la quarantena nella loro abitazione.

Come già è successo durante la fase acuta dell’ emergenza la struttura ospita e potrebbe ospitare anche altri soggetti positivi o in quarantena domiciliare volontaria.

Sicuri che ,come in passato, non si sono verificati problemi vigileremo affinché gli organi preposti lavorino per la tutela della salute pubblica.

Auguriamo una pronta guarigione e invitiamo tutti al rispetto delle poche ma #importantiregole ancora in vigore per impedire la diffusione del contagio.