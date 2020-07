Castel Madama e la triste storia di Margherita

Oltre mille chilometri separano Castel Madama dalla lontana Austria, ma la distanza fra la città adagiata sui Monti Prenestini e la terra di Mozart è decisamente più breve. Questa storia inizia quando Margherita d’Austria, figlia dell’Imperatore Carlo V, riceve in dono il feudo Castrum Sancti Angeli. Le buone notizie per Margherita finiscono quando è costretta a sposare, il primo matrimonio è stato con Alessandro de Medici, il nipote di Paolo III: Ottaviano Farnese. La donna lo rifiuta a tal punto da presentarsi al matrimonio vestita a lutto. In ogni modo, la giovane figlia dell’imperatore è costretta a trasferirsi con il consorte a Castrum Sancti Angeli, feudo che avrebbe mutato il suo nome. Margherita era conosciuta con l’appellativo di “Madama” oppure “La Madama” e, quindi, ad una donna molto importante del Cinquecento il paese deve il nome che ormai porta da seicento anni. In onore di Margherita d’Austria ogni anno viene celebrato il “Palio della Regina”, che rievoca l’ingresso della Madama nel feudo nel 1538. Ovviamente, non può mancare la contesa a cavallo che oppone i rioni della città: Borgo Castelluccio, Empolitano e Santa Maria della Vittoria.