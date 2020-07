Guidonia – Carta Soldo e Bonus Affitto, ritardi e misteri: i cittadini protestano

Sono giunte, alla Redazione Web del Tiburno, varie segnalazioni sul caso del mancato arrivo del PIN per poter accedere alla Carta Soldo.

Tra queste, la testimonianza della signora M., che, preoccupata, ci ha raccontato come questo codice ci abbia impiegato ben 4 settimane per arrivare. Stando alle sue parole, il PIN doveva essere consegnato entro una settimana dalla richiesta, tuttavia la consegna si è protratta nel tempo e molte famiglie ne sono rimaste sprovviste. Il motivo dietro il ritardo era dovuto al fatto che, attenendosi alla versione della signora M. “la società che doveva provvedere a tale incarico aveva avuto dei problemi.”. In molti, all’interno del Comune di Guidonia, si sono ritrovati nella sua stessa condizione, in più, l’ansia si è diffusa proprio a causa della notizia della situazione problematica della società di cui sopra.

Tra le segnalazioni pervenute, appare anche quella relativa al Bonus Affitto relativo al COVID, la cui domanda scadeva ad aprile. Da quel momento, in molti non hanno ottenuto aggiornamenti. La signora M. ci racconta: “Mi sono rivolta all’Ufficio delle Politiche Sociali, ma ci hanno comunicato che dobbiamo aspettare perché quest’ambito lo gestisce la Regione. Però non riusciamo ad avere ulteriori informazioni oltre a questa.”.