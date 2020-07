Quintiliolo: tempi molto lunghi per la riapertura

Prima di poter transitare nuovamente su via di Quintiliolo servirà ancora molto tempo. Durante il dibattito per il piano triennale delle opere pubbliche il sindaco, Giuseppe Proietti, ha fatto il punto della situazione sulla strada, alternativa alla trafficatissima Tiburtina, chiusa da quasi due mesi.

“Sotto quel tratto di strada – ha spiegato il Primo Cittadino – non c’è più nulla. E’ franato tutto, è come se fosse diventato un ponte, pur non essendo stato realizzato come tale. Per la sistemazione servirà un intervento complesso, che richiederà opere di ingegneria complesse. Ci sono problemi, visti gli spazi, anche per la realizzazione del cantiere. Probabilmente dovremo interessare parte della provinciale per Marcellina. Alcuni privati si erano offerti di effettuare i lavori a spese proprie, ma hanno dovuto rinunciare saputa la realtà della situazione”.