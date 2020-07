Scuole, un bando per la messa in sicurezza del Liceo “Spallanzani” di Tivoli

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha bandito sei gare per l’effettuazione di altrettanti interventi su quattro scuole di Roma. Ma anche una di Tivoli e una di Colleferro, per un totale di circa 2,2 milioni di euro.

Tra il 23 luglio e il 4 agosto la presentazione delle offerte e le sedute di gara. In particolare, gli interventi riguardato il rifacimento delle coperture per l’eliminazione infiltrazioni presso tre istituti di Roma: l’Iis ‘J. Piaget’, il Liceo Classico ‘Benedetto da Norcia’ e l’Iis ‘Lucio Lombardo Radice’. Il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo e di risanamento dei prospetti sia della succursale del Liceo Scientifico “Francesco D’Assisi” di Roma, sia al terrazzo del Liceo “Spallanzani” di Tivoli. È quanto si legge in una nota.

I lavori sono finanziati dai fondi statali stabiliti dal MIUR, derivanti dalla quota a gestione statale dell’otto per mille, destinati a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati.