Tivoli, confermate per il 2020 le tariffe Imu del 2019. Ridotta solo quella per i terreni fabbricabili

Approvate le nuove tariffe Imu per il 2020, il consiglio comunale con 14 voti favorevoli e 6 astenuti ha determinato aliquote e riduzioni per l’anno in corso. Confermate pressoché in tutto tutti i valori del 2019. L’unica riduzione, di circa il 40%, è quella sui terreni fabbricabili.

“Dopo nove anni – ha spiegato l’assessora alle Finanze Maria Rosaria Cecchetti – abbiamo aggiornato le tariffe sulle aree fabbricabili, raccogliendo così le tante richieste arrivate negli ultimi anni dal territorio”.

“Dopo uno studio, condotto dagli uffici comunali sull’andamento del mercato – ha aggiunto Cecchetti – abbiamo attualizzato i valori venali ed è emersa una riduzione di poco più del 40% rispetto a nove anni fa. In un’ottica di ridurre al minimo il contenzioso siamo intervenuti su queste aliquote proprio perchè era fonte di notevoli contenziosi”.