Anci, a Zagarolo assemblea regionale per elezione consulte

Si e’ venerdì 24 luglio l’assemblea Regionale di Anci Lazio per l’elezione delle consulte nella splendida cornice di Palazzo Rospigliosi a Zagarolo. Si e’ provveduto per rimanere fedeli alle norme riguardanti la lotta al COVID-19, alle sole nomine delle consulte dei Piccoli Comuni e quella della Conferenza dei Consigli Comunali, mentre bisognera’ attendere dopo il periodo estivo per ratificare anche quelle relative ai Giovani Amministratori, alle Donne Amministratrici ed a quella dei Piccoli Comuni Montani che al momento sono state solo indicate.

Voglio fare i complimenti per l’elezione nella consulta dei giovani all’ amico Cristian Maggi di Cave, esponente provinciale di Forza Italia provincia di Roma e per l’elezione nella consulta dei Consiglieri Comunali a Gianluca Mastrella di Rocca Priora.

Esprimo grande soddisfazione per la loro elezione, da me fortemente voluta, e gli auguro un proficuo lavoro, sicuro che la grande considerazione che vanto nei loro confronti sarà sicuramente dimostrata sul campo conoscendo personalmente le loro grandi qualità.

Ritenendo che Forza Italia debba crescere nell’ottica della meritocrazia e della valorizzazione delle personalità dei territori esprimo nuovamente la mia soddisfazione per il risultato ottenuto.

Continuerò insieme a loro, tramite il fondamentale contributo che apporteranno nelle rispettive consulte, la mia opera di valorizzazione dei territori.

Ha dichiarato il vice coordinatore regionale Giuseppe Agostara.

“Complimenti e buon lavoro a tutti gli eletti della regione Lazio in Anci Lazio. Un ringraziamento al vice presidente Anci Lazio Luca D’Arpino per l’ottimo lavoro di mediazione svolto con tutti. E’ motivo di grande soddisfazione aver portato ‘a casa’ la Presidenza dei piccoli comuni con il consigliere comunale di Roccagorga Lubiana Restaini, che grazie alla nomina, partecipa di diritto al direttivo Anci Nazionale- hanno dichiarato Giuseppe Agostara e Gianluca Quadrini, vicecoordinatori regionali di Forza Italia- Ringraziamo, altresi’, il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti del direttivo Anci Regionale che insieme al vicepresidente Luca D’Arpino hanno dimostrato grande impegno e spirito di servizio.”



“La nostra strategia impostata ha portato i migliori frutti, premiando il grande lavoro di squadra. Complimenti a tutti, ai presidenti eletti, ai vicepresidenti, al vice presidente della Consulta Associazionismo. Alfonso Santangeli, Consigliere Comunale di Torrice. A settembre, oltre alla ratificazione delle altre consulte ci sara’ un ampliamento delle stesse e avremo modo di inserire altre personalita’ a dimostrazione che il partito di Forza Italia e’ in crescita e soprattutto in forte, positiva evoluzione”.

Di seguito l’elenco degli eletti: Consulta Piccoli Comuni: Lubiana Restaini Consigliere Comunale Roccagorga Lt (eletta Presidente e membro di diritto dell’Anci Nazionale) – Antonio Pittiglio Pres Consiglio Villa Santa Lucia (Fr); Antonio Iaquaniello Consigliere Comunale Capranica Prenestina (Rm) Donne: Annalisa Arcangeli Cons Com Nepi (VT) Daniela Lauretti cons. com. Pontinia (Lt) Alberta Paris cons com Rieti (RI) Consulta Consiglieri Comunali Nicola Della Morte Pres Cons Fiuggi (Fr) David Crescenzi pres cons Bagnoreggio (Vt) Giovanni Moraldo Cons Comunale Sezze (Lt) Gianluca Mastrella Cons. Com. Rocca Priora (Rm) Commissione piccoli Comuni Montani: Zapponi Emanuela Vice Sindaco Valentano (Vt) Giovani: Gioia Pernarella Pres cons Monte San Biagio (Lt) Cristian Maggi cons. Com. Cave (Rm) Lorena De Carolis ass.re Fumone (Fr) Consulta Associazionismo Vice Presidente Alfonso Santangeli Cons. Com. Torrice (Fr).

