LA RICETTA – I segreti dello chef per un Bronzino in crosta di sale perfetto

Piatti al profumo di mare e ricette gustose ma leggere: è arrivata l’estate anche sulle nostre tavole con tante specialità da preparare per sentirsi subito in vacanza e bene con sé stessi. Lo sa Bene Teo Herceg, chef dell’Osteria Mom a Tivoli che per la bella stagione propone un ricchissimo menù di pesce con tante specialità fresche da provare.

Oggi ci ha svelato i suoi segreti per un piatto semplice e gustoso: il BRONZINO IN CROSTA DI SALE. Ma perchè preferire questa cottura? Perchè la crosta di sale trattiene i liquidi del pesce, che si cuoce nel proprio sugo e rimanendo morbido e più saporito.

INGREDIENTI

bronzino fresco (1 kg per 4 persone)

4 chiare d’uovo

1 kg di sale

Erbe aromatiche (erba cipollina, prezzemolo rosamrino timo)

succo di lime e arancia

Brandy per sfumare

LA RICETTA

Montare a neve le chiare d’uovo. Preparare l’emulsione con le erbe aromatiche e il succo di lime e arancia. Unire le chiare all’emulsione e aggiungere il sale creando una pasta uniforme.

Ricoprire il pesce con il preparato e infornare 20 minuti a 180 gradi

Servire intero in un vassoio: si può bagnare la crosta di sale con il brandy e fare un flambè. Terminata la fiamma rompere la crosta di sale e servire.

