SAN POLO – Riqualificato parco e campo da calcetto a Santa Balbina

Riaperto e riqualificato il parco pubblico e il campo da calcetto in località Santa Balbina. questa mattina la riapertura alla presenza del Sindaco di San Polo Paolo Salvatori che ha diffuso un comunicato su facebook:

Cordiale e proficuo incontro con i cittadini residenti a Santa Balbina, per la riapertura al pubblico del campo da calcetto e del parco riqualificati e per fare insieme il punto sull’attuazione degli impegni amministrativi (in primis il depuratore intercomunale ACEA con il Comune di Vicovaro). Presenti circa quaranta persone nonostante il giorno semifestivo, il caldo intenso e le tante assenze per ferie. E’ l’ennesimo segnale di un rapporto fiduciario consolidato negli anni attraverso fatti concreti e presenza costante dell’Amministrazione. Grazie a tutti i partecipanti e agli amministratori Mario Proietti, Matteo Filoni e Simone Mozzetta.